Банк России снизил ключевую ставку до 11%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая с 14% до 11% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, в апреле Банк России дважды снижал ключевую ставку: в начале месяца с рекордных 20% годовых до 17%, 29 апреля – еще на 3 процентных пункта, до 17%.