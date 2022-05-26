Набиуллина: Ближайшие кварталы будут непростыми

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что ближайшие кварталы для российской финансовой системы будут трудными. Она призвала над стратегическими решениями в экономике, передает ТАСС.

«Нам удалось защитить финансовую стабильность и не допустить раскручивания инфляционной спирали. Но это, конечно же, совершенно не означает, что можно выдохнуть спокойно», — сказала Набиуллина на встрече Ассоциации банков России.

Председатель Банка России отметила, что трудные времена будут переживать и граждане и банки.

Набиуллина призвала определить новые параметры функционирования российской финансовой системы и выработать подходы к рекапитализации банков и борьбе с «санкционным арбитражем».

На сегодня Центробанк предлагает перераспределить риски и ресурсы между кредитными организациями попавшими и не попавшими под санкции.

В четверг совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку 14% до 11%.