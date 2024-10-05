Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Посол Сирии заявил о неверном переводе слов об отправке заявки в БРИКС
Слова посла Сирии в Москве Башара Джаафари о подаче его страной заявки на вступление в БРИКС были некорректно переведены, соответствующие переговоры продолжаются. Об этом сообщил сам посол, передает ТАСС.
Ранее фраза дипломата была переведена следующим образом: «Мы (Сирийская Арабская Республика — прим. Т-и) направляли письменные просьбы о вхождении в организацию».
«Сирия еще ведет серьезные переговоры о вступлении в БРИКС», — уточнил сложившуюся на данный момент ситуацию Джаафари.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Лидеры более 30 государств подтвердили участие в саммите.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»