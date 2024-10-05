Посол Сирии заявил о неверном переводе слов об отправке заявки в БРИКС

Флаг Сирии

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Слова посла Сирии в Москве Башара Джаафари о подаче его страной заявки на вступление в БРИКС были некорректно переведены, соответствующие переговоры продолжаются. Об этом сообщил сам посол, передает ТАСС.

Ранее фраза дипломата была переведена следующим образом: «Мы (Сирийская Арабская Республика — прим. Т-и) направляли письменные просьбы о вхождении в организацию».

«Сирия еще ведет серьезные переговоры о вступлении в БРИКС», — уточнил сложившуюся на данный момент ситуацию Джаафари.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Лидеры более 30 государств подтвердили участие в саммите.