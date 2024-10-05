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Политика 5 октября 2024 19:26

Сирия отправила заявку на вступление в БРИКС в преддверии саммита в Казани

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Сирия отправила заявку на вступление в БРИКС в преддверии саммита в Казани
Флаг Сирии
Фото: Wikipedia.org

Сирия хочет присоединиться к БРИКС и уже направила заявку на вступление в организацию. Об этом рассказал сирийский посол в РФ Башар Джаафари, передает ТАСС.

«Очень интересуемся присоединением к БРИКС. Мы направляли письменные просьбы о вхождении в организацию», — заметил дипломат на полях форума «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности».

При этом посол не подтвердил участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани, Президента Сирии Башара Асада и тем более — его встречу на полях мероприятие с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Лидеры более 30 государств подтвердили участие в саммите.

#БРИКС #саммит БРИКС #Сирия
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