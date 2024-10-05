Посол Сирии не подтвердил встречу Асада и Эрдогана на саммите БРИКС в Казани

Информация о возможной встрече президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани, не подтверждается. Об этом заявил сирийский посол в РФ Башар Джаафари на полях форума «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности», передает ТАСС.

«Нет, пока не будут выполнены все наши просьбы, пока Турция не будет выполнять наши требования о выходе с оккупированных территорий, пока не будет составлена дорожная карта по выходу с наших территорий и прекращению поддержки террористов», — подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос о возможности такой встречи.

«<...> диалог не может быть только с одной стороны. Добрые намерения должны быть с обеих сторон. Несмотря на столько лет попыток улучшить отношения, ничего пока не получилось. Результата нет», — объяснил он позицию руководства Сирийской Арабской Республики.

При этом на данный момент посол не подтвердил и сам приезд Башара Асада на саммит БРИКС в Казани, отмечает агентство.

Ранее Эрдоган объявил о готовности восстановить дипломатические отношения с Дамаском, разорванные в 2012 году. Однако, по мнению Анкары, диалог должен вестись без предварительных условий (касающихся, в частности, присутствия турецких войск на сирийской территории). Позднее некоторые СМИ рассказали, что лидеры Сирии и Турции могут встретиться на полях саммита БРИКС, но российские власти не стали комментировать эти сообщения.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Лидеры более 30 государств подтвердили участие в саммите.