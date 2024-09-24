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Песков про возможность встречи Эрдогана и Асада в Казани: Детали не говорим
На данный момент в Кремле предпочитают не оглашать детали программы саммита БРИКС, особенно, если речь идет о контактах третьих стран. Такой ответ дал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, встретятся ли лидеры Турции и Сирии Тайип Эрдоган и Башар Асад в Казани.
«Пока детали программы, графики двусторонних встреч (в рамках форума БРИКС в Казани - ред.) мы предпочитаем не говорить», - цитирует представителя Кремля РИА «Новости».
Песков также подчеркнул, что именно третьи страны должны стать первоисточником данной информации.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Эрдоган и Асад могут впервые встретиться на саммите в Казани. Однако чиновники Сирии пока не заявили о возможном участии Асада в саммите БРИКС. В свою очередь, Турция подала заявку с просьбой получить членство в данном объединении. Также турецкий лидер принял приглашение на саммит БРИКС.
Даты проведения саммита БРИКС: 22-24 октября 2024-го.
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