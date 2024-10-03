Эрдоган подтвердил, что посетит саммит БРИКС в Казани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган станет участником саммита БРИКС в Казани. Об этом со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова сообщает ТАСС.

Заявление замглавы МИД сделал во время пресс-конференции, на которой обсуждалась подготовка к предстоящему событию.

«Президент Эрдоган подтвердил участие в сессии 16-го саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс"», — сообщил он.

Рябков добавил, что Москва учитывает позицию Анкары по украинскому вопросу.

«Обсуждение в том числе темы Украины предстоит и на высшем уровне, когда мы будем приветствовать турецкого лидера в Казани», — уточнил замглавы МИД России.

Напомним, что саммит БРИКС состоится в столице Татарстана с 22 по 24 октября 2024 года. Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидает приезд турецкого коллеги. Также он анонсировал двусторонние переговоры с Эрдоганом.