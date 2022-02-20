Посол РФ в США Антонов подтвердил, что Донбасс является частью Украины

Россия рассматривает Донбасс в качестве части Украины и не претендует на чужие территории. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому телеканалу CBS.

«Мы не пытаемся захватывать никаких территорий зарубежных стран. Я бы хотел подтвердить, что Донбасс и Луганск являются частью Украины», — заметил дипломат.

Кроме того, Антонов сказал об отсутствии у российских властей намерений нападать на Украину. «<…> таких планов нет», — сказал он.

Помимо этого, посол не увидел угрозы для других стран в присутствии Вооруженных сил РФ на территории Беларуси. Путем разрешения конфликта в Донбассе он назвал прямые переговоры украинских властей и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что по имеющимся у него разведывательным данным российский лидер Владимир Путин принял решение о вторжении на Украину и оно может произойти в ближайшие дни.

Сегодня президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон договорились созвать Трехстороннюю контактную группу для прекращения огня в Донбассе.