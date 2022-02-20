Блинкен заявил о беспокойстве из-за продолжения учений в Беларуси

Продление совместных учений России и Беларуси вызывает беспокойство у Соединенных Штатов с учетом ситуации вокруг Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает телеканал CNN.

По мнению Блинкена, продолжение учений свидетельствует о подготовке Россией «почвы для вторжения» на Украину после «операции под чужим флагом» в Донбассе и сосредоточения войск у границы.

«Теперь они оправдывают продолжение „учений“, которые, по их словам, должны были закончиться сейчас. Продолжение на неопределенный срок этих „учений“ в кавычках из-за ситуации на востоке Украины — ситуации, которую они создали, продолжая нагнетать напряженность», — подчеркнул дипломат.

Госсекретарь добавил также, что Президент США Джо Байден готов поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным «в любое время и в любом формате», если это поможет предотвратить войну.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что белорусский министр обороны Виктор Хренин анонсировал продление совместных учений России и Беларуси из-за военной активности у границ Союзного государства и ухудшения ситуации в Донбассе.