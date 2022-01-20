Посол РФ в ЦАР: Журналистов в 2018 году убили боевики группировки 3R

Погибшие в 2018 году в Центральноафриканской Республике трое российских журналистов могли быть убиты боевиками вооруженной оппозиционной группировки 3R. Об этом заявил новый посол России в ЦАР Александр Бикантов, сообщает РИА Новости.

Напомнив, что журналисты ехали ночью без охраны по трассе Декоа — Сибю, дипломат заметил: «По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R».

Вместе с тем посол добавил, что позднее, в декабре 2020 года, 3R «в коалиции с другими бандитскими группировками» напала на столицу ЦАР Банги, но не сумела взять город.

По словам Бикантова, «армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования» за пределы страны.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко приехали в ЦАР, чтобы снять фильм о частных военных контракторах из России. Они были убиты на дороге примерно в 23 километрах от города Сибю 30 июля 2018 года. Известные сейчас версии их гибели разнятся между собой.

Вооруженная оппозиционная группировка 3R (Retour, Reclamation et Rehabilitation — «Возвращение, протест и реабилитация» в переводе с французского), состоящая преимущественно из представителей народа фульбе, действует на западе Центральноафриканской Республики начиная с 2015 года.

Александр Бикантов был назначен на должность российского посла в ЦАР 10 января текущего года указом Президента РФ Владимира Путина. Он сменил на этом посту Владимира Титоренко.