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Официальная хроника
10 января 2022  17:34

Путин назначил нового посла в ЦАР

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Президент России Владимир Путин освободил от должности посла РФ в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Владимира Титоренко. Теперь должность будет занимать Александр Бикантов, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Назначить Бикантова Александра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Центральноафриканской Республике <...> Освободить Титоренко Владимира Ефимовича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Центральноафриканской Республике», — говорится в тексте документа.

Ранее Бикантов занимал должность заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ.

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