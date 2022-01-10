Путин назначил нового посла в ЦАР

Президент России Владимир Путин освободил от должности посла РФ в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Владимира Титоренко. Теперь должность будет занимать Александр Бикантов, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Назначить Бикантова Александра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Центральноафриканской Республике <...> Освободить Титоренко Владимира Ефимовича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Центральноафриканской Республике», — говорится в тексте документа.

Ранее Бикантов занимал должность заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ.