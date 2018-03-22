Россия поможет ЦАР техникой и оружием

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Россия окажет безвозмездную военно-техническую помощь Центральноафриканской республике (ЦАР). Об этом заявили в российском МИДе, сообщает портал RT.

«Откликаясь на соответствующую просьбу президента ЦАР, российская сторона приняла решение об оказании Банги на безвозмездной основе военно-технической помощи», — отметил замглавы департамента информации и печати МИД России Артём Кожин.

Дипломат напомнил, что в конце января Россия уже оказывала подобную помощь ЦАР с согласия Совбеза ООН. Тогда это была партия стрелкового оружия и боеприпасов.

Нынешняя помощь для ЦАР включает в себя отправку пятерых российских военных и 170 гражданских инструкторов. Они займутся подготовкой правительственных войск страны.

При этом в МИД подчеркнули, что вся помощь полностью соответствует требованиям Совбеза ООН.