Посол КНР в США заявил, что Китай не оказывает России военной помощи

Китай не оказывает проводящей специальную операцию на Украине России военной помощи. Об этом заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган в интервью телеканалу CBS.

«Информация о предоставлении России военной помощи не соответствует действительности, мы отвергаем это», — приводит слова дипломата РИА Новости.

По словам посла, Китай выступает на стороне мира и призывает к прекращению огня. «Во второй день российской военной операции [Председатель КНР] Си Цзиньпин просил [Президента РФ Владимира] Путина подумать о продолжении мирных переговоров с Украиной», — подчеркнул Цинь.

Вместе с тем посол заметил, что Китай и Россия сохраняют нормальные торговые отношения, в том числе и в сфере энергоресурсов.

В пятницу состоялась беседа Президента Соединенных Штатов Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина. После переговоров американская администрация рассказала, что Байден объяснил Си потенциальные последствия поддержки со стороны КНР российской спецоперации.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Впоследствии он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.