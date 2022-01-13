Посол Антонов заявил о попытках политиков США воздействовать на РФ во время переговоров

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прокомментировал действия американских политиков, призывающих ввести новые санкции против РФ и разрабатывающих дополнительные ограничительные меры. Заявление дипломата опубликовано на странице посольства в социальной сети Facebook.

Антонов предположил, что «за требованиями законодателей „побольнее наказать“ нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности».

В связи с этим посол заявил, что в подобном давлении российская сторона усматривает «неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров».

В целом дипломат охарактеризовал звучащие в Конгрессе США призывы к принятию «„калечащих“ антироссийских ограничений» и персональных санкций против руководства России как «провокационные и бесперспективные». «Нас не запугать рестрикциями», — резюмировал он.

Накануне, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. Стороны заявили о настроенности на диалог, но так и не пришли к согласию. До этого, 10 января, состоялись переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве. Там дипломатам также не удалось договориться по вопросу расширения НАТО. Сегодня должны пройти консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).