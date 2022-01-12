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Политика
12 января 2022  20:58

Шерман заявила, что США и НАТО настроены продолжить диалог с Россией

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Соединенные Штаты и их союзники по НАТО настроены на продолжение диалога с Россией по спорным вопросам. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, передает РИА Новости. 

«Мы сохраняем готовность продолжать диалог с Россией», — сказала высокопоставленный дипломат на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО. 

По словам Шерман, «напряженный темп двухсторонних и многосторонних переговоров», прошедших на этой неделе, показывает, что Штаты и их союзники по Североатлантическому Альянсу «не медлят» в контактах с российской стороной по спорным вопросам.

Американский дипломат заявила, что Россия «должна сделать решительный выбор в пользу деэскалации и дипломатии».

#НАТО
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