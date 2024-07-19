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Последнего пациента с ботулизмом в Казани перевели из реанимации в отделение РКИБ
В стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы остается один пациент, заболевший ботулизмом. Накануне его перевели из реанимации в профильное отделение. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.
Ранее отмечалось, что у пациента наблюдается положительная динамика.
Напомним, что жители республики заразились тяжелой болезнью, поев салат из доставки, число обратившихся за медицинской помощью с подозрением на ботулизм достигло 19 человек. Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о болезни, ее симптомах и последствиях.
Чтобы избежать заражения ботулотоксином, медики РКИБ рекомендуют делать домашние заготовки на зиму строго по рецепту и не уменьшать в них количество соли и сахара. Также рекомендуется тщательно обрабатывать рыбу, мясо, грибы, овощи и фрукты, используемые для консервов.
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