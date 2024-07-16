В Республиканской инфекционной больнице остается один пациент с ботулизмом

В Республиканской клинической инфекционной больнице остается один пациент, заболевший ботулизмом. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

«В настоящее время пациент находится в отделении реанимации и интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением врачей. Есть положительная динамика», – отметили в РКИБ.

Напомним, что жители республики заразились тяжелой болезнью, поев салат из доставки, число обратившихся за медицинской помощью с подозрением на ботулизм достигло 19 человек. Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о болезни, ее симптомах и последствиях.