Число заболевших ботулизмом в Казани выросло до 19 человек

В Татарстане продолжает развиваться ситуация с массовым отравлением, предположительно связанным с употреблением салата с фасолью. Как стало известно агентству «Татар-информ», число обратившихся за медицинской помощью с подозрением на ботулизм возросло до 19 человек.

Все случаи заболевания связывают с употреблением салата «Лобио», произведенного компанией ООО «Локалкитчен». Большинство пострадавших, а именно 18 человек, в настоящее время находятся на лечении в инфекционной больнице. Один человек ранее отказался от госпитализации.

В связи с инцидентом Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ситуация находится под контролем соответствующих ведомств. Проводится расследование для установления точных причин отравления и предотвращения подобных случаев в будущем. Жителям республики рекомендуется быть осторожными при выборе продуктов питания и обращать внимание на их качество и происхождение.