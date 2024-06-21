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Число заболевших ботулизмом в Казани выросло до 19 человек
В Татарстане продолжает развиваться ситуация с массовым отравлением, предположительно связанным с употреблением салата с фасолью. Как стало известно агентству «Татар-информ», число обратившихся за медицинской помощью с подозрением на ботулизм возросло до 19 человек.
Все случаи заболевания связывают с употреблением салата «Лобио», произведенного компанией ООО «Локалкитчен». Большинство пострадавших, а именно 18 человек, в настоящее время находятся на лечении в инфекционной больнице. Один человек ранее отказался от госпитализации.
В связи с инцидентом Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Ситуация находится под контролем соответствующих ведомств. Проводится расследование для установления точных причин отравления и предотвращения подобных случаев в будущем. Жителям республики рекомендуется быть осторожными при выборе продуктов питания и обращать внимание на их качество и происхождение.
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