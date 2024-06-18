«Они продавали салаты со смертельным ядом»: ботулизм добрался до Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Салат из службы доставки отправил на больничные койки порядка 200 человек в разных городах

Информация о том, что в Казани появились первые заболевшие ботулизмом появилась накануне вечером. Сегодня утром стало известно, что их уже 14 человек.

Первые случаи отравления были зафиксирован в Москве три дня назад. Десять человек оказались в реанимации. С каждым днем количество заболевших росло – один за другим за помощью к медикам обратился 121 человек. 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации.

Сразу за Москвой вспышка ботулизма была зафиксирована в Нижнем Новгороде. Там в больницах находятся 18 человек, один из них ребенок.

По данным Роспотребнадзора, все заболевшие в разных городах ели салаты из доставки еды на дом – «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от компаний «ЛОКАЛКИТЧЕН» («Кухня на районе») и «Гастроспорт».

И если вчера вечером говорилось о шести заболевших, то на утро сегодняшнего дня число пациентов увеличилось более, чем в два раза, больше половины из них в тяжелом состоянии. Двое подключены к аппаратам ИВЛ

«В Республиканской клинической инфекционной больнице находится 14 больных с ботулизмом, из них восемь человек в реанимации, в том числе две женщины на ИВЛ», – сообщили «Татар-информу» сегодня утром в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

В пресс-службе Министерства здравоохранения подчеркнули, что все пациенты находятся под круглосуточным наблюдением специалистов, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Главный инфекционист Татарстана Халит Хаертынов рассказал, что возраст пациентов, попавших в больницу, от 27 до 44 лет. Из общего числа заболевших десять женщин и четверо мужчин. Двео из них – супружеская пара, остальные пострадавшие между собой не знакомы.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Санитарные врачи изъяли салат из продажи, обзвонили тех, кто его купил»

Тщательную и кропотливую работу ведут санитарные врачи Татарстана. Идет проверка ритейлера. Из точек продажи уже изъяли 136 порций салата. В Управлении Роспотребнадзора «Татар-информу» объяснили, что результаты исследований салата будут готовы через пять дней.

«Установлен круг покупателей салата "Лобио с фасолью" – это 116 человек. Проведен их телефонный обзвон на предмет активного выявления лиц с симптомами и с рекомендациями обратиться за медицинской помощью при наличии симптомов заболевания», – отметили в ведомстве.

Что такое ботулизм и чем он опасен?

«Ботулизм – это пищевая токсиоинфекция, которая вызывается ботулотоксинами. В настоящее время известно семь ботулотоксинов: “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” и “G”. Самым опасным из них считается токсин типа “A”. Чаще всего заболевания вызывается тремя ботулотоксинами - “A”, “B” и “E”», – рассказал «Татар-информу» главный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Врач напомнил, что в 2021 и 2022 годах в Татарстане были случаи ботулизма, вызванные токсином типа «E». Тогда люди отравились сушеной и вяленой рыбой.

По словам инфекциониста, ботулизм может протекать как легко, так и крайне тяжело. Самое опасное в этой болезни – нарушение дыхания. Именно поэтому некоторые пациенты сейчас на ИВЛ.

Другие симптомы ботулизма:

Нарушение мимики и зрения, туман перед глазами, двоение в глазах;

человек не может полностью поднять верхние веки, они приспущены;

нарушение функции глотания;

может измениться голос, речь становится невнятной;

головная боль, выраженная слабость;

сухость во рту.

У трети пациентов с ботулизмом фиксируются рвота и диарея. К слову, некоторые из перечисленных симптомов, могут создать впечателение развивающегося инсульта, поэтому опасную болезнь могут заподозрить не сразу.

Какая пища может стать источником ботулотоксинов?

Важно, отмечают врачи, от человека к человеку ботулизм не передается, он может попасть в организм только с пищей, которая содержит токсины.

«В отсутствии кислорода в продуктах начинается развитие этих ботулотоксинов. Симптоматика в основном обусловлена не самим возбудителем, сколько самими токсинами, которые он продуцирует. Ботулотоксин очень мощный, обладает нейротоксическими свойствами. Поэтому на первый план выходит поражение нервной системы», – отметил доктор.

По информации Управления Роспотребнадзора по Татарстану, заразиться можно, поев консервы из грибов, овощей или фрукктов, а также вяленую и копченную рыбу кустарного производства, домашнюю колбасу, рыбу из вакуумной упаковки. Особенно если при производстве домашних косервов овощи, фрукты или грибы были плохо вымыты или хранились не в холодном месте. Халит Хаертынов в свою очередь подчеркнул, чтобы не заболеть ботулизмом достаточно не есть продукты неизвестного происхождения, особенно готовую продукцию.

Инкубационный период ботулизма – от двух часов до суток. По словам Халита Хаертынова, крайне важно при появлении первых симптомов обратиться к врачу, ведь под удар попадает нервная система.

С 50-х годов существуют сыворотка от ботулизма, она очень эффективна, но чем раньше поставлен диагноз и начато лечение, тем быстрее пациенту станет легче, а процесс востановления после болезни будет проще. И если до 50-х годов смертность от этой болезни была крайне высокой, сейчас она минимальна.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Салат она поела в пятницу, в понедельник ее увезли на скорой, врачи сказали, что потеряно много времени»

«Татар-информу» поговорил с Еленой из Казани, коллега которой сейчас лежит в РКИБ.

«Мы часто заказываем готовую еду на работу, на обед. Обычно заказываем в „Самокате“ или „Жизньмарт“. Это удобно», – отметила она.

По словам Елены, подруга любила этот салат с фасолью, его же заказала на обед в минувшую пятницу в «Самокате».

«Никаких симптомов не было, только в субботу у нее начала сильно кружиться голова и появилась слабость, она все валила на жару и общую усталость. Вечером в воскресенье ей стало плохо, подробностей не знаю, но она поняла, что отравилась, правда, чем не знала. Она много чего успела съесть с пятницы. Предупредила девочку на работе, что похоже отравилась и возможно завтра не придет на работу, сказала, что утром в понедельник сообщит точно», – рассказала Елена.

Утром в понедельник она начала задыхаться и ее увезли на скорой. Врачи сказали, что потеряно много времени. Сейчас девушка в тяжелом состоянии в реанимации.

«Никто из нас не знал про эти симптомы, про то, как их распознать», – объяснила Елена.

Девушка уверена, что на месте пострадавшей коллеги мог оказаться любой из их коллектива – на обед они накрывают общий стол. К слову, сама Лена до этого момента частенько ела именно этот салат.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В деле разбирается Следственный комитет России

Сразу после того, как накануне появились первые отравившиеся в Татарстане Следственный комитет республики возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безоапсности жизни и здоровья потребителей.

В Москве уголовное дело о производстве и сбыте, оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности было возбуждено несколькими днями ранее. Сегодня стало известно, что задержан гендиректор «Кухни на районе» Антон Лозин и руководитель отдела качества Елена Машкова. Также задержан руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. В ближайшее время суд изберет для всех троих меру пресечения.

Кроме того, стало известно, что в процессе следствия по этому делу был выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан, в связи с чем возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Следствию предстоит установить всю цепочку – какой именно продукт стал причиной массового отравления и как получилось, что он оказался заражен. Пока санитарные врачи не готовы с уверенностью сказать, что виновата во всем именно консервированная фасоль – так пишут некоторые СМИ и Телеграм-мессенджеры. Все станет понятно после того, как будут готовы анализы.

А пока Роспотребнадзор Татарстана призвал татарстанцев воздержаться от покупки и употребления вышеназванной продукции. Тех, кто-то заметит, что в розничной сети или через сервисы доставки продаются эти салаты, просят сразу же сообщить санитарным врачам – это спасет жизни людей.