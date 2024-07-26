Из ЗАГСа — на передовую: боец из Татарстана после свадьбы уехал на СВО

Фото предоставлено Николаем Михайловым

В отделе ЗАГС исполнительного комитета Мамадышского района состоялась церемония бракосочетания военнослужащего-контрактника Юрия Рожкова с возлюбленной Гульнарой. После он попрощался с семьей, родными и отправился выполнять свой воинский долг в зону спецоперации.

В последнее время в Мамадышском районе все больше желающих служить по контракту. Сейчас хорошим подспорьем для военнослужащих по контракту являются первоначальные выплаты, зарплата, соцпакет, ряд льгот и денежные компенсации.

Однако практически все бойцы говорят о том, что идут на передовую по велению сердца. Заявляют, что для них в приоритете патриотизм, а не материальные ценности. Не испытывал недостатка в деньгах и Юрий Рожков. Мужчина работал на высокооплачиваемой должности.

Родился Юрий 22 мая 1994 года в селе Нагашево Мамадышского района пятым ребенком в семье Тамары и Николая Рожковых, подаривших жизнь восьмерым детям. Девять классов окончил в Чаксинской школе. Затем освоил профессию строителя в Мамадышском политехническом колледже. В 2013-2014 годах проходил службу в армии в ракетных войсках.

«Я недолго раздумывал, подписывать контракт или нет. Не мог оставаться равнодушным к происходящему. Родители также не возражали. Сказали: „Ты самостоятельный человек. Сынок, решай сам. Только возвращайся живым и невредимым“. В апреле этого года мой родной брат Владимир подписал контракт с частной военной компанией, которая сегодня выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Брат — на передовой, поэтому мне не по совести оставаться в тылу. Дай Бог, чтобы, одержав победу, мы вернулись живыми, здоровыми и смогли порадовать своих родителей, родных, близких, друзей», — говорит Юрий.

Фото предоставлено Николаем Михайловым

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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