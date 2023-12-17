После трех смертельных аварий в Нижнекамске соберут комиссию по БДД

За эти выходные в Нижнекамском районе произошло три ДТП, в которых погибли четыре человека. Мэр города Рамиль Муллин отметил, что каждая из этих трех аварий была связана с нарушением правил дорожного движения водителями.

«Завтра мы проведем внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения, где каждый случай специалисты рассмотрят со всех сторон», – указал он в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне вечером на 88-м км автодороги Чистополь - Нижнекамск бензовоз столкнулся с мусоровозом. Удар был такой силы, что мусоровоз опрокинулся на бок. В результате водитель и пассажир автомобиля Jac скончались на месте, 48-летний водитель автомобиля Scania получил травмы.

Сегодня рано утром произошла еще одна смертельная авария. В Нижнекамске водитель грузового авто MAN при повороте направо не уступил дорогу и столкнулся с легковушкой «Лада Гранта». После этого легковушка врезалась в «ВАЗ» 12-й модели, в которой находился водитель без права управления. В итоге 33-летний водитель «ВАЗ» 12-й модели скончался на месте.

Второе смертельное ДТП за сегодня произошло на 8-м километре автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск — Нижнекамск. Водитель отечественной легковушки, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в Scania. В результате столкновения водитель легкового авто скончался на месте.