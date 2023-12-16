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Под Нижнекамском столкнулись мусоровоз и бензовоз
На трассе под Нижнекамском бензовоз столкнулся с мусоровозом. Информацию об этом подтвердили «Татар-информу» в МВД Татарстана.
Авария произошла сегодня вечером на 88 км автодороги Чистополь - Нижнекамск. Удар был такой силы, что мусоровоз опрокинулся на бок.
В результате водитель и пассажир автомобиля Jac скончались на месте, 48-летний водитель автомобиля Scania получил травмы.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции РТ.
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