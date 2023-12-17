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Происшествия 17 декабря 2023 10:50

Водитель фуры стал виновником смертельного ДТП в Нижнекамске

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Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

Смертельная авария произошла сегодня рано утром в Нижнекамске.

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, водитель грузового авто MAN при повороте направо не уступил дорогу и столкнулся с легковушкой «Лада Гранта». После этого легковушка врезалась в «ВАЗ» 12-й модели, в которой находился водитель без права управления.

В итоге 33-летний водитель «ВАЗ» 12-й модели скончался на месте.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

#ДТП жертвы
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