Водитель фуры стал виновником смертельного ДТП в Нижнекамске

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

Смертельная авария произошла сегодня рано утром в Нижнекамске.

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, водитель грузового авто MAN при повороте направо не уступил дорогу и столкнулся с легковушкой «Лада Гранта». После этого легковушка врезалась в «ВАЗ» 12-й модели, в которой находился водитель без права управления.

В итоге 33-летний водитель «ВАЗ» 12-й модели скончался на месте.