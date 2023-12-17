news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Водитель погиб в столкновении с фурой на «встречке» под Нижнекамском
Скопировать ссылку
Смертельное ДТП произошло сегодня на 8-м км автодороги Набережные Челны-Заинск-Альметьевск-Нижнекамск.
Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, водитель отечественной легковушки, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в Scania.
В результате столкновения водитель легкового авто скончался на месте.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2