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Происшествия 17 декабря 2023 14:56

Водитель погиб в столкновении с фурой на «встречке» под Нижнекамском

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Смертельное ДТП произошло сегодня на 8-м км автодороги Набережные Челны-Заинск-Альметьевск-Нижнекамск.

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, водитель отечественной легковушки, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в Scania.

В результате столкновения водитель легкового авто скончался на месте.

#ДТП жертвы
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