После теплой ночи в Татарстане ожидается до +23 градусов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 13 октября, в Татарстане сохранится принесенная антициклоном аномально теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой вновь ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны.

Юго-западный и южный ветер силой от 4 до 9 м/с в дневные часы иногда будет усиливаться порывами до 12 м/с (в том числе и на территории Казани).

После теплой ночи (от 5 до 10 градусов выше нуля) воздух по региону в светлое время суток прогреется до +18, +23 градусов (в столице РТ столбики термометров поднимутся до +18, +20 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что середина октября в Татарстане окажется теплее нормы на пять градусов. Подробнее об аномально теплой погоде, пришедшей в республику, читайте в материале «Татар-информа».