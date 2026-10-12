Октябрь в роли августа: аномальное тепло до 24 градусов накроет Татарстан

Татарстан переживает необычное для середины октября потепление. После аномальных холодов в начале месяца, когда местами выпал снег и столбики термометров опускались до −9 градусов, в республику пришла волна тепла, которая может побить температурные рекорды прошлых лет.





Максимальные температуры на этой неделе будут доходить до +24 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ближайшие дни ожидаются температурные рекорды

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие дни воздух прогреется до летних 24 градусов тепла, что соответствует концу августа, а среднесуточные температуры превысят климатическую норму на 8–10 градусов.

«В предстоящие дни погода в Татарстане будет формироваться под влиянием мощного и малоподвижного антициклона. Он обеспечит регион стабильной, спокойной и исключительно комфортной погодой. Осадки маловероятны, а среднесуточные температуры воздуха значительно превысят многолетнюю норму. В ближайшие дни не исключены температурные рекорды. Аналогичная очень теплая погода отмечалась в 2009 году», – сообщила «Татар-информу» начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра РТ Ирина Трущина.

Во вторник днем воздух в республике прогреется до плюс 18–23 градусов. В среду и четверг антициклон продолжит удерживать сухую и очень теплую погоду. Максимальные температуры днем составят плюс 17–24 градуса. В пятницу регион по-прежнему будет надежно защищен от дождей и холодного воздуха. Днем столбики термометров покажут приятные плюс 15–20 градусов, завершая рабочую неделю на исключительно теплой ноте.

Причиной аномального тепла стал мощный и малоподвижный антициклон Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Почему октябрь стал «августом»?

Причиной аномального тепла стал мощный и малоподвижный антициклон, который установился над регионом. Как объяснила Ирина Трущина, республика находится на его периферии.

«Воздух сам по себе прогревается. Южные потоки способствуют выносу очень теплого воздуха с юга», – сказала синоптик.

По ее словам, такая температура соответствует летним значениям, а точнее, третьей декаде августа. Нормы для середины октября в Казани составляют всего плюс 6–7 градусов, фактическая температура превышает их на 8–9 градусов.

Нынешнее октябрьское тепло – это, скорее, «второе бабье лето» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстан пришло позднее бабье лето

Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь пояснил, что бабьим летом считается продолжительный антициклон на 3–7 дней и более.

«Вторая половина сентября фактически и была бабьим летом: почти две недели тепла без осадков, с температурами выше нормы», – напомнил он.

Потепление на этой неделе в Татарстане можно назвать поздним бабьим летом – спокойная, комфортная погода с температурами, значительно выше климатической нормы, в свою очередь заметила Трущина.

Нынешнее октябрьское тепло – это, скорее, «второе бабье лето», которое пришло в республику после короткого периода прохлады. И, судя по прогнозам, оно задержится до конца недели.

Есть большая вероятность, что будет установлен новый температурный рекорд ближайших дней октября Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Исторические рекорды попали под угрозу

Синоптики не исключают, что в ближайшие дни в регионе будут установлены новые температурные рекорды. По данным Гидрометцентра РТ, 13 октября самая высокая температура в Казани отмечалась в 1896 году и составила 20,1 градуса. 14 октября 2009 года был зафиксирован рекорд – 20,7 градуса тепла.

«Есть большая вероятность, что будет установлен новый температурный рекорд ближайших дней октября», – отметила Ирина Николаевна.

Аналогичная очень теплая погода наблюдалась в Татарстане в 2009 году. Тогда вторая декада октября оказалась самой теплой за весь период регулярных наблюдений, а средняя температура месяца превысила норму на 4,5 градуса.

Осень такая – разнообразная: волны тепла и прохлады, заморозки уже были Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Контрастный октябрь: от снега до летнего тепла

Нынешний октябрь отличается исключительной контрастностью. Начало месяца выдалось аномально холодным: республика оказалась в тыловой части циклона, пришли северные и северо-западные потоки воздуха. Ночь с 5 на 6 октября стала самой холодной с начала осени – местами температура опускалась до −9 градусов, а в восточных районах выпал первый снег.

Однако уже с 6–7 октября произошла смена циркуляции: установился западно-восточный перенос воздушных масс, что способствовало перемещению теплого влажного воздуха с Атлантики. Затем пришла антициклональная погода с аномально высокими температурами.

«Осень такая – разнообразная: волны тепла и прохлады, заморозки уже были», – подчеркнула Трущина.

Третья декада месяца может оказаться на два-три градуса прохладнее климатической нормы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ноябрь будет теплым

По прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха во вторую декаду октября в Татарстане будет на 5 градусов выше климатической нормы. Средняя температура за этот период ожидается на уровне 10,4 градуса по республике и 10,8 градуса – по Казани. Для республики в целом климатическая норма в период с 11 по 20 октября соответствует плюс 5,4 градуса, а для Казани – плюс 5,8 градуса.

Среднемесячная температура октября прогнозируется на один градус выше климатической нормы. Если этот прогноз оправдается, третья декада месяца может оказаться на два-три градуса прохладнее климатической нормы.

Ноябрь, по данным Гидрометцентра России, также ожидается на один градус теплее обычного.

Между тем в конце месяца республика войдет в предзимье. По данным издания «Климат Казани», обычно в столице Татарстана среднесуточная температура переходит через ноль градусов в сторону понижения в период с 30 октября по 2 ноября.

Снежный покров появляется 27 октября – 1 ноября. С момента перехода среднесуточной температуры воздуха через минус 5 градусов (19–22 ноября) и образования устойчивого снежного покрова (18–19 ноября) начинается устойчивая зима.

В центре России потепление окажется, увы, кратковременным Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К концу недели погода резко изменится

Русская равнина переживает мощное потепление, которое может стать последним в этом сезоне, сообщил в соцсетях ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, октябрь на Русской равнине «и так не был холодным, мягко говоря»: в большинстве районов средняя температура первой декады месяца значительно превысила норму: в Москве на два градуса, в Санкт-Петербурге почти на три, а в Сочи воздух прогревался почти до 30 градусов.

На этой неделе, по прогнозу Тишковца, показания термометров в Центральной России превысят климатическую норму на 15 градусов, а жителей региона «снова перебросит в прошлое на полтора месяца» – в конец августа или начало сентября.

Как отмечает специалист, в течение недели атмосферная конфигурация поменяется: тучи опустятся на юг, а на севере, напротив, выглянет солнце. В такой ситуации температура в целом останется выше нормы, но основной очаг аномалии уйдет к арктическим берегам. Таким образом, в центре России потепление окажется, увы, кратковременным.