В Татарстане после заморозков потеплеет до +20 градусов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 12 октября, в Татарстане сохранится установившаяся прежде теплая погода, температурный фон еще немного повысится. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой вновь ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется.

Южный и юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с в дневные часы иногда будет усиливаться порывами до 13 м/с (но не на территории Казани).

После по-осеннему прохладной ночи с заморозками местами на юге и востоке до -2 градусов воздух по региону в светлое время суток прогреется до +15, +20 градусов (в столице РТ столбики термометров поднимутся до +17, +19 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что середина октября в Татарстане окажется теплее нормы на пять градусов.