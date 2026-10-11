Середина октября в Татарстане окажется теплее нормы на пять градусов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха во второй декаде октября окажется на пять градусов выше климатической нормы. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 11 по 20 октября равняется +5,4 градуса, а для Казани – +5,8 градуса. Таким образом, средние температуры составят +10,4 и +10,8 градуса соответственно.

При этом ранее синоптики прогнозировали, что первая декада октября в регионе будет близкой к климатической норме. Позднее «Татар-информ» сообщал о временном приходе в регион с атмосферным фронтом теплой, но дождливой погоды.