После стрельбы в Казани прокуратура начала внеплановые проверки школ республики

Надзорное ведомство внепланово проверит, как обеспечивается безопасность учебных заведений, а именно прокуроры совместно со специалистами осмотрят помещения и прилегающие к школе территории, изучат служебную документацию, связанную с обеспечением безопасности учащихся и персонала. Всего будут осмотрены 1403 школы по всей республике.

«Кроме того, в рамках проверки по факту нападения на гимназию № 175 будет дана правовая оценка действиям администрации образовательной организации в условиях чрезвычайной ситуации. Также проверят выполнение требований других вопросов федерального законодательства», – рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

фото: «Татар-информ».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 11 мая около половины десятого утра в казанской школе № 175 произошла стрельба. 19-летний житель Казани с ружьем вошел в школу, где убил девять человек, семеро из которых – дети. Еще 23 человека получили ранения. Нападавший был задержан. Как рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова, злоумышленник действовал один.

На место трагедии прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он в сопровождении сотрудников спецслужб осмотрел здание казанской гимназии №175.

Спустя несколько часов после трагедии у стен школы и напротив нее были организованы стихийные мемориалы. Люди до глубокой ночи несли цветы и игрушки в память о погибших. 12 мая в Татарстане был объявлен днем траура.

Сегодня в Казани прошли первые похороны погибших при стрельбе в школе. Родные и близкие простились с одним из мальчиков, который стал жертвой стрельбы.