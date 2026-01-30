news_header_top
Экономика 30 января 2026 11:12

Морозы до -25 градусов вернутся в Татарстан в середине следующей недели – синоптик

Морозы до -25 градусов вернутся в Татарстан в середине следующей недели – синоптик
Фото: © «Татар-информ»

Температура воздуха в Татарстане будет сохраняться в диапазоне от -1 до -6 градусов ниже нуля до понедельника следующей недели, после чего она опустится до -25 градусов к среде. Таким прогнозом поделился с «Татар-информом» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Погода будет очень разнообразная с точки зрения температур», – подчеркнул Шувалов.

Что касается осадков, то снегопады, которые продолжатся также до понедельника, могут принести до половины месячной нормы осадков.

«До конца недели, скорее всего, будет еще одно повышение температуры. То есть эти температурные качели продолжатся», – заключил Шувалов.

#холодная погода #прогноз погоды #Республика Татарстан
