Метель и небольшое понижение температуры ожидаются в Татарстане в понедельник

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане сегодня прогнозируются небольшой и умеренный снег, а также метель в отдельных районах республики. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 6–11 м/с, местами порывами до 14 м/с.

Температура воздуха днем составит от −2° до −7°, в западных районах местами до −15°, с понижением к вечеру до −7…−12°, в западных районах – до −20°.

На дорогах республики прогнозируются снежные заносы и гололедица.

Напомним, в республике действует план «Буран». В связи с этим муниципальные парковки в Казани сегодня будут бесплатными. Кроме того, в школах Казани уроки переведены на дистанционный формат.