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Общество 23 мая 2024 07:46

В Татарстане ожидается до +16 градусов и без осадков

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В Татарстане ожидается до +16 градусов и без осадков
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане обещают переменную облачность, осадков не предвидится. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Ветер северо-восточный, северный – его скорость будет достигать 11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду.

#погода
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