В Татарстане ожидается до +16 градусов и без осадков

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане обещают переменную облачность, осадков не предвидится. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Ветер северо-восточный, северный – его скорость будет достигать 11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду.