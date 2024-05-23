news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане ожидается до +16 градусов и без осадков
Скопировать ссылку
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»
Сегодня в Татарстане обещают переменную облачность, осадков не предвидится. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Ветер северо-восточный, северный – его скорость будет достигать 11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2