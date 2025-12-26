news_header_top
Политика 26 декабря 2025 15:39

После принятия федерального закона о МСУ потребовалось изменить около 90 законов РТ

После принятия федерального закона о МСУ потребовалось изменить около 90 законов РТ
Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После принятия федерального закона о местном самоуправлении потребовалось внести изменения почти в 90 республиканских законов. Работа проводилась в этом году и продолжится в следующем. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на итоговой пресс-конференции.

«Серьезная работа предстоит до 2027 года. Каждому региону России нужно будет рассмотреть вопросы, связанные с адаптацией региональных и муниципальных нормативных правовых актов с федеральным законодательством, усилением работы муниципальных образований, районных и городских советов», – сказал он.

В Государственном Совете Татарстана образована рабочая группа по адаптации республиканских законов к федеральному законодательству.

«Ключевое направление в работе – вопрос о разграничении полномочий на региональном и муниципальном уровне. Не исключено, что в ходе этого процесса нужно будет вносить изменения в Налоговый кодекс и бюджетное законодательство. Если потребуется, мы готовы выйти с законодательной инициативой», – подчеркнул спикер парламента.

В этом году вступил в силу федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Документ закрепил ряд значимых изменений в системе организации муниципального управления. Одно из них касается расширения использования одноуровневой модели местного самоуправления с возможностью сохранения двухуровневой.

«Требуется доработка наших законов, еще 2026 год уйдет на решение этих задач, на согласование. Есть вопросы, которые федеральный законодатель в предыдущие годы взял на себя, а субъекты способны и должны решать эти вопросы сами», – заявил Мухаметшин.

