Путин подписал закон об организации МСУ в РФ

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Президент России Владимир Путин утвердил закон, устанавливающий общие принципы организации местного самоуправления (МСУ) в рамках единой системы публичной власти. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон определяет местное самоуправление как гарантированную Конституцией РФ форму самоорганизации граждан для решения вопросов местного значения в пределах установленных полномочий.

В документе закреплены три вида муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородские образования в городах федерального значения. Региональные власти получат право самостоятельно выбирать модель местного самоуправления, решая, переходить ли на одноуровневую систему или сохранять двухуровневую.

Закон вступит в силу через 90 дней после публикации. К 1 января 2027 года субъекты РФ должны принять соответствующие региональные законы, регулирующие организацию местного самоуправления.