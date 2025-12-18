Клишас о реформе МСУ и главы – «командиры тыла»: как прошел съезд муниципалов Татарстана

О важности сохранения в Татарстане двухуровневой системы местного самоуправления, поддержке участников СВО и их семей, нацпроектах, направленных на улучшение качества жизни людей, шла речь сегодня на XХ съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» в Казани.





В юбилейном съезде ассоциации приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов и Первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев

«В состав депутатского корпуса на местах избираются участники СВО»

Основной упор председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин сделал на поддержке участников специальной военной операции и их семей.

«Очень важно, что в состав депутатского корпуса на местах избираются участники СВО. Их опыт и деловые способности востребованы на всех уровнях власти. В трудную минуту они встали на защиту Родины и теперь с передовой зоны СВО перешли на передовую линию муниципальной службы. Часть из них и сейчас находятся в местах боевых действий», – сказал он.

Губайдуллин подчеркнул, что представители местных органов власти с самого начала специальной военной операции делают все возможное для достижения поставленных задач.

«Вы постоянно находитесь в тесном общении с населением, к вам в первую очередь обращаются семьи, военнослужащие, участники боевых действий, вернувшиеся домой. Главы районов и сельских поселений стали настоящими командирами тыла. Они организуют гуманитарные грузы, решают проблемы на местах. Жители муниципальных районов и городских округов по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам и семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов», – заметил Губайдуллин.

Он также рассказал, что сделано для людей на местах благодаря программам «Наш двор» и «Развитие общественных пространств», которые стали «уникальными и поистине народными». По всей республике благоустроен 5851 двор на общую сумму 54 млрд рублей. С начала реализации программы построено 450 парков, скверов, набережных во всех муниципалитетах.

«Если на селе нет работы, то фактически жизнь деревни постепенно замирает»

Экзам Губайдуллин отметил важность программы самообложения и развития территориального общественного самоуправления. Он также заострил внимание на вопросе развития малого бизнеса на селе.

«В селах наиболее полно сохраняется идентичность народов Татарстана, язык, традиции и обычаи предков. Однако если на селе нет работы, то фактически жизнь деревни постепенно замирает. Задача заключается не только в поддержке уже состоявшихся фермеров, но и в создании условий для новых активных жителей сел», – подчеркнул Губайдуллин.

В качестве положительного примера по привлечению кадров он привел опыт Мамадышского района. Там для привлечения трудовых ресурсов по муниципальной программе выделяют средства из бюджета на строительство нового или приобретение вторичного жилья.

«В селах немало пустующих домов, на сегодня уже 12 семей переехало. Этот пилотный проект можно было бы распространить на другие районы и продумать государственные формы поддержки», – заметил Губайдуллин.

«Сельское хозяйство вернуло жизнь в наши поселения»

Глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев поблагодарил Раиса РТ Рустама Минниханова за инфраструктурные проекты, которые позволяют менять облик городов и сельских поселений, улучшать качество жизни людей.

«В условиях жесткого санкционного давления мы завершаем год с хорошими показателями. На территории муниципалитета расположена ОЭЗ «Алабуга», которая вносит существенный вклад в экономику района и республики в целом», – отметил он.

По данным Нуриева, при непосредственной поддержке Раиса РТ и елабужских инвесторов за пять лет в отрасль АПК вложено более 5 млрд рублей инвестиций.

«Сельское хозяйство вернуло жизнь в наши поселения. Особенно это заметно в ряде сел. С развитием сельхозпредприятий здесь появляются новые рабочие места, обновляется инфраструктура. Говоря о жизни села, хочу отметить всестороннюю помощь со стороны Правительства республики. За пять лет 15 сельских поселений нашего района получили более 200 млн рублей по различным программам», – сказал он.

По данным Нуриева, жители сельских поселений с благодарностью восприняли сохранение двухуровневой системы местного самоуправления на поселенческом уровне.

«Наличие местных органов власти является опорой в сохранении и дальнейшем развитии малых городов и сельских населенных пунктов», – заметил он.

Глава Среднедевятаевского сельского поселения Лаишевского района Мария Ватагина заметила, что люди – главное богатство сельских поселений, ведь они вносят весомый вклад в развитие малой Родины.

«Подтверждением этого служит активное участие жителей нашего поселения в поддержке военнослужащих, отдающих свой долг Родине в ходе СВО. Из нашего поселения с начала СВО ушли 13 ребят. Двое, к сожалению, погибли. Семьям участников и погибших мы регулярно оказываем помощь в решении бытовых вопросов, находимся в постоянном контакте с ребятами и их родными», – сказала Ватагина.

«Система органов местного самоуправления по РТ отлажена, работает»

Председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас напомнил, что недавно был принят закон, направленный на совершенствование организации местного самоуправления.

«Необходимость такая возникла в результате проведенной по инициативе Президента РФ Владимира Путина конституционной реформы. Органы местного самоуправления стали частью единой публичной власти», – сказал он.

Клишас вспомнил об острых дискуссиях, которые велись вокруг одно- и двухуровневой системы самоуправления.

«Во многих случаях, когда люди выходили на определенный уровень местного самоуправления, их, извините, посылали на верхний или на нижний этаж. И огромное количество решений судов, актов реагирования органов Прокуратуры говорили о том, что, к сожалению, людей отправляют с одного уровня местного самоуправления на другой, не решая по существу вопросы. Президент РФ несколько раз подчеркивал в ходе конституционной реформы, что человеку должно быть абсолютно все равно, на какой уровень власти он пришел, его проблемы должны быть решены, и в этом состоит задача и государственного, и муниципального управления», – сказал Клишас.

Он отметил четкую позицию Раиса Татарстана по данному вопросу.

«Система органов местного самоуправления по Республике Татарстан отлажена, работает. Это было до конституционной реформы, так остается и после. Это единая команда, которая решает проблемы жителей республики, и эта позиция успешна», – подчеркнул Клишас.

В результате в законе о местном самоуправлении появилось положение, в соответствии с которым республика вправе сохранить свои особенности, в том числе двухуровневую систему местного самоуправления.

Другой соавтор Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления», председатель Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников в видеоприветствии отметил, что у населения появилось много возможностей в осуществлении местного самоуправления. «Данный закон – инструмент для решения огромного количества вопросов», – считает он.

«Как без мощного сельского устройства наша страна будет выглядеть?»

Итоги встречи подвел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Идут большие преобразования в стране. Важно выбрать такой путь, чтобы мы потом не сожалели. Одноуровневая система тоже имеет место быть, но при определенных условиях», – сказал он в своем выступлении.

Раис Татарстана отметил, что множество программ в регионе направлены на поддержку сельских территорий. Они будут реализованы и в дальнейшем.

«Мы за сильную Россию, но как без мощного сельского устройства наша страна будет выглядеть?» – задался вопросом Минниханов.

Он также рассказал об основных экономических показателях, с которыми завершает этот год Татарстан. Республика занимает вторую позицию в стране в национальном рейтинге по состоянию инвестиционного климата и первую позицию в рейтинге эффективности реализации промышленной политики.

По итогам обсуждений будет определен перечень приоритетных задач на предстоящий год и подготовлен план совместных мероприятий органов государственной власти и местного самоуправления Республики Татарстан на 2026 год. Этот документ станет стратегической «дорожной картой» совместной деятельности министерств, ведомств и муниципалитетов республики.