Минниханов: «Мы благодарны Президенту России за сохранение двухуровневой системы МСУ»

В Казани сегодня прошло 78-е заседание Совета законодателей Приволжского федерального округа. Парламентарии рассмотрели два вопроса – опыт регионов по организации местного самоуправления и развитие внутреннего туризма. Участники заседания обозначили проблемные точки в этих сферах и внесли предложения. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Еще есть резервы для совершенствования управленческих подходов на местном уровне»

Один из актуальных вопросов – развитие правовых основ местного самоуправления, заявил Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, обращаясь к законодателям Поволжья.

«Как отметил Президент РФ Владимир Путин, местный уровень – это самый сложный участок в системе управления. Его эффективная организация требует согласованных усилий всех уровней власти и активного участия гражданского общества. От доверия и удовлетворенности граждан работой органов местного самоуправления во многом зависит уровень их социального самочувствия», – сказал он.

Комаров привел данные соцопросов, согласно которым в Приволжском федеральном округе работу местных властей положительно оценивают 48,6% жителей, что соответствует общероссийскому уровню.

«Лучшие результаты – в Татарстане, Оренбургской и Пензенской областях. Важно, что за год в целом по округу этот показатель вырос на 6,5%. Несмотря на хорошую динамику, доля негативных оценок остается высокой. Это значит, что еще есть резервы для совершенствования управленческих подходов на местном уровне», – подчеркнул он.

Полпред напомнил, что в июне этого года вступил в силу федеральный закон. Документ закрепил ряд значимых изменений в системе организации муниципального управления. Одно из них касается расширения использования одноуровневой модели местного самоуправления с возможностью сохранения двухуровневой. «До конца 2026 года нужно определить четкий список задач, которые будут выполняться на том или ином уровне управления», – отметил он.

«Муниципальная власть должна быть ближе к населению»

И одноуровневая, и двухуровневая системы местного самоуправления эффективно работают в России, убежден Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В июне вступил в силу федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Татарстан и другие субъекты РФ активно участвовали в работе над этим проектом. Мы благодарны Президенту России Владимиру Путину за сохранение в том числе и двухуровневой системы местного самоуправления», – сказал он.

Ряд регионов России, в том числе Приволжского федерального округа, сохранили двухуровневую систему местного самоуправления, кто-то перешел на одноуровневую систему, заметил Минниханов. Это, по его словам, наглядно демонстрирует разнообразие подходов и региональную специфику, отражающую реальные потребности территории.

«В Татарстане выстроена двухуровневая система местного самоуправления. Если даже нам нужно будет перейти на другой уровень, то необходимо оставить поселенческий уровень, а районы, города перевести на субъектовый», – подчеркнул он.

Минниханов отметил, что руководство Татарстана опирается на местных депутатов. Всего в республике работают 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

«В рамках СВО нужны кадры на местах. Муниципальная власть должна быть ближе к населению. Я это говорю из своего опыта работы в трех районах на разных должностях. Поэтому я поселенческий уровень считаю очень важным. Но у каждого свои подходы, у меня возражений нет», – добавил он.

При этом, по мнению Раиса РТ, будет полезно изучить опыт регионов, которые перешли на одноуровневую систему местного самоуправления. «Думаю, пройдет два-три года, можно будет проанализировать. Никогда не говори «никогда». Время покажет», – заявил он.

Евгений Люлин: «Мы для того и ездим друг к другу в гости, чтобы изучить все самое передовое. Это именно то, что вы предлагаете, – изучить опыт» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Приезжайте посмотреть, как мы работаем с местной властью»

Кировская область и Пермский край выбрали одноуровневую систему местного самоуправления. О преимуществах такой системы рассказали законодатели этих регионов.

«Я хочу к вам наших специалистов направить. Возможно, мы близорукие и не видим. Если у вас лучше стали жить из-за того, что вы сельсоветы убрали, то на это полезно посмотреть. Потом обсудим», – сказал, улыбаясь, Минниханов.

«Мы для того и ездим друг к другу в гости, чтобы изучить все самое передовое. Это именно то, что вы предлагаете, – изучить опыт», – ответил ему председатель Совета законодателей ПФО Евгений Люлин.

«Нам на самом деле интересно. Посмотрим», – подчеркнул Раис Татарстана.

Их беседу прервал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, попросив слово «не по повестке». Его выступление было по теме развития внутреннего туризма.

«Я тоже подключусь как человек, который твердую позицию занимал…» – начал спикер республиканского парламента.

«Нет, нет, мы не отрицаем», – перебил его Минниханов.

«А мы отрицаем. Спросите у вашего сельского народа. У нас почти 1,5 млн человек живет на селе. Возраст у них «стареющий» – по 70-75 лет. Вопросов бытовых у них полно. А чтобы решить их, надо ехать в райцентр. Зачем усложняете жизнь народу?» – продолжил Мухаметшин.

«У них есть представитель…» – пояснил Раис Татарстана.

«Я думаю, что здесь не нужна дискуссия, практика покажет», – добавил Люлин.

«Если вам стало хорошо, то мы рады. Мы ваш опыт изучим. И вы к нам приезжайте посмотреть, как мы работаем с местной властью», – обратился Минниханов к парламентариям Кировской области и Пермского края.

«По росту турпотока ПФО опережает среднероссийские показатели»

За последние три года количество туристических поездок в регионы Поволжья выросло на четверть, а за девять месяцев этого года составило около 16 млн человек, сообщил Комаров, переходя к вопросу о развитии внутреннего туризма.

«По росту турпотока Приволжский федеральный округ опережает среднероссийские показатели. На количество турпоездок позитивно влияет возрождение в последние годы речных перевозок на скоростных судах. Этому способствует наличие крупных судостроительных предприятий, в первую очередь в Татарстане и Нижегородской области. Оценка гражданами условий для туризма в регионах округа также позитивная», – сказал он.

Комаров отметил, что доля жителей ПФО, оценивающих условия для поездок и туризма в своем регионе как хорошие или средние, составляет 60%. В то же время туротрасль ПФО составляет лишь 2,2% в валовом региональном продукте, что несколько ниже среднего уровня по России, констатировал он.

«С учетом этого необходимо активизировать работу по развитию туризма и комплексно использовать имеющийся потенциал на федеральном уровне. Основные инструменты и механизмы решения задач предусмотрены в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». В его реализации принимают участие все регионы», – подчеркнул полпред.

По его мнению, именно на региональном уровне должны быть разработаны дополнительные меры, которые должны учесть специфику территории и перспективные направления туризма.

Комаров также напомнил, что Путин поставил задачу к 2030 году увеличить долю туристической отрасли в ВВП до 5%. «Наш округ обладает значительным потенциалом для решения этой задачи», – убежден он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В России достаточно интересных мест, не обязательно ехать за границу»

Важно не только увеличивать туристический поток, но и создавать условия для туристов, инфраструктуру гостеприимства, заявил Минниханов.

«В этих вопросах нужна системная работа. Тема развития внутреннего туризма очень важная. Современные туристические проекты, цифровые сервисы для путешественников не только открывают новые возможности для знакомства с богатым наследием России, но и способствуют социально-экономическому росту региона», – сказал руководитель республики.

Популяризация уникальных культурных и природных объектов, развитие современной инфраструктуры позволяют вывести внутренний туризм на новый уровень, убежден он.

«Людям сейчас нужны новые ощущения. В России достаточно интересных мест, не обязательно ехать за границу. И хорошая инфраструктура в нашей стране создана, по качеству зарубежной ничем не уступает», – заметил он.

Раис РТ также подчеркнул, что каждый регион России может достойно принять туристов.

Фарид Мухаметшин: «По объему туристического потока мы на седьмом месте в России, по номерному фонду – на шестом, по числу размещенных гостей – на пятом» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«За последние 15 лет турпоток в Татарстан увеличился более чем в три раза»

По итогам прошлого года Татарстан вошел в десятку лучших регионов России и занял первое месте в ПФО по объему туристического потока, номерному фонду и числу размещенных гостей, сообщил Мухаметшин.

«По объему туристического потока мы на седьмом месте в России, по номерному фонду – на шестом, по числу размещенных гостей – на пятом. В Татарстане функционирует 27,5 тыс. номеров. В прошлом году коллективные средства размещения приняли 2,7 млн человек», – рассказал спикер парламента.

В ближайшие пять лет Татарстан планирует нарастить туристический поток до 7 млн человек, добавил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Татарстан демонстрирует положительную динамику развития туризма. По итогам 2024 года республику посетило 4,3 млн туристов. За последние 15 лет турпоток в Татарстан увеличился более чем в три раза», – подчеркнул он.

По словам Иванова, за прошлый год объем услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей составил 107 млрд рублей. «В Татарстане активно развивается номерной фонд. Только за последние несколько лет в республике появились крупные гостиничные комплексы. Но нам все равно не хватает номеров. Особенно остро их нехватка ощущается в период летнего турсезона и проведения крупных мероприятий», – отметил он.

Сергей Иванов отметил, что в ближайшие пять лет Татарстан планирует нарастить туристический поток до 7 млн человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Отельерам приходится скрупулезно высчитывать сумму налога при каждом бронировании номера»

Многие регионы определили территории для комплексного развития туристских проектов. Но для того, чтобы заниматься развитием таких территорий, в законодательстве нет понятия туристско-рекреационного кластера, заявил Иванов.

В связи с этим он попросил парламентариев Поволжья рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный закон об основах туристской деятельности в РФ. «Это касается включения понятия «туристско-рекреационный кластер» или «комплексная туристская территория» по аналогии с законодательством о промпарках», – уточнил председатель Госкомитета по туризму.

По его словам, отсутствие этого понятия затрудняет получение мер господдержки для создания инфраструктуры и дальнейшего управления этими территориями. «А создание таких территорий может послужить катализатором развития туризма в Приволжском федеральном округе», – уверен Иванов.

Он также предложил изменить механизм уплаты туристического налога. В частности, использовать схему курортного сбора. «Уважаемые законодатели, просим вас рассмотреть возможность обратиться в Государственную Думу с законодательной инициативой», – сказал глава госкомитета.

Турналог, который ввели 754 муниципальных образования в 63 регионах России, платят гостиницы и другие средства размещения за туристов, которые у них останавливаются. В этом году его величина составляет 1%. Он может повыситься до 5% к 2029 году.

«Поскольку плательщиком налога является сама гостиница, отельерам приходится очень скрупулезно высчитывать сумму налога при каждом бронировании номера, при каждой оплате за услуги проживания. Необходимость уплаты туристического налога меняется в зависимости от того, кто и когда оплачивает проживание», – пояснил необходимость изменений Иванов.

Курортный сбор применялся в 2023–2024 годах в Санкт-Петербурге, Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. «Его турист оплачивал отдельным чеком в момент заселения в гостиницу. И у гостиницы не возникало трудностей с вычислением суммы курортного сбора, поскольку эти платежи были отделены в системе от доходов гостиницы», – подчеркнул глава госкомитета.