После обстрела в селе Муром Белгородской области частично пропал свет
Сегодня под обстрел с украинской стороны попало село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, без света остается примерно половина села», — уточнил губернатор.
При этом Гладков заверил, что аварийные бригады и оперативные службы уже находятся на месте, чтобы максимально оперативно устранить последствия инцидента.
В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года, граничащие с этой страной регионы России, особенно Белгородская и Курская области, регулярно подвергаются обстрелам, в том числе ракетным, и налетам беспилотников с украинской стороны.
Всего на Белгородчине за это время погибли 25 человек и еще 96 были ранены, о чем сообщал «Татар-информ».