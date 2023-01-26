После обстрела в селе Муром Белгородской области частично пропал свет

Сегодня под обстрел с украинской стороны попало село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, без света остается примерно половина села», — уточнил губернатор.

При этом Гладков заверил, что аварийные бригады и оперативные службы уже находятся на месте, чтобы максимально оперативно устранить последствия инцидента.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года, граничащие с этой страной регионы России, особенно Белгородская и Курская области, регулярно подвергаются обстрелам, в том числе ракетным, и налетам беспилотников с украинской стороны.

Всего на Белгородчине за это время погибли 25 человек и еще 96 были ранены, о чем сообщал «Татар-информ».