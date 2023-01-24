Белгородский губернатор заявил, что из-за обстрелов в регионе погибли 25 человек

С момента начала специальной военной операции на Украине из-за обстрелов с территории соседней страны в Белгородской области погибли 25 человек. Об этом руководитель региона Вячеслав Гладков рассказал Президенту России Владимиру Путину.

«<…> противник обстреливает мирные населенные пункты, у нас 25 человек погибло и 96 человек ранено», — приводит слова губернатора Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

При этом Гладков добавил, что родственникам убитых гражданских и раненым гражданским выплачиваются те же суммы, что и при гибели либо ранении военнослужащих. «<…> мне кажется, это тоже справедливо», — заметил глава области, и российский лидер согласился с ним.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ 24 февраля прошлого года, граничащие с этой страной регионы России, особенно Белгородская и Курская области, регулярно подвергаются обстрелам, в том числе ракетным, и налетам беспилотников с украинской стороны.