После нападения школьника на другого ученика с ножом в Дербышках возбуждено дело

После того, как в Дербышках 15-летний подросток у спортивной площадки напал с ножом на 14-летнего школьника, возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи также оценят работу сотрудников школы и педагогов.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Дербышках школьник напал с ножом на младшеклассника. Пострадавшему подростку оказали медпомощь. Мэрия Казани прокомментировала этот инцидент, сообщив, что безнаказанным подросток не останется.

Как стало известно агентству, напавший подросток дружил со школьником, который в прошлом году планировал устроить вооруженное нападение на школу.