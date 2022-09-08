«Безнаказанным не останется»: Мэрия Казани прокомментировала нападение в школе с ножом

В мэрии Казани «Татар-информу» прокомментировали нападение с ножом в школе в Дербышках. Инцидент произошел в школе №101, девятиклассник ударил ножом школьника классом младше. Конфликт между подростками начался из-за того, что младшеклассник приставал к сестре его одноклассницы. Пострадавшему оказана помощь, он отделался легким испугом и парой царапин.

«Незамедлительно в ситуацию вмешались дежурные учителя, учитель физкультуры забрал острый предмет. Восьмиклассник направился в сопровождении классного руководителя в медпункт. Царапины обработали, заклеили пластырем. Угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет. Разумеется, информацию сразу передали полиции, и родителям», – сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Прокуратура Советского района Казани и отдел полиции «Дербышки» проводят проверки. Все необходимые материалы направлены в их адрес. С учащимися сегодня провели работу социальный педагог и психолог.

«По завершению проверок будет принято решение о принятии мер в отношении учащихся в рамках федерального законодательства. Мы просим не "вычислять" детей и не преследовать их в соцсетях. В этой ситуации должны поставить точку компетентные органы вместе с родителями и психологами», – добавили в пресс-службе мэрии Казани.

По телесным повреждениям, которые получил пострадавший подросток, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как стало известно «Татар-информу», напавший подросток уже попадался правоохранителям в прошлом году, когда вместе со знакомым пришел забирать оружие из тайника. Силовики задержали одного из школьников. Он подозревался в подготовке к вооруженному нападению на школу, на которое, по словам самого подростка, его подговорил гражданин Украины в сети.