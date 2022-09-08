Школьник, ударивший ножом приятеля в Дербышках, в прошлом году готовил нападение на школу

Как стало известно «Татар-информу», школьник, который сегодня утром напал с ножом на другого ученика в Дербышках, в прошлом году уже попадался в руки правоохранителей по подозрению в подготовке расстрела в школе.

Тогда подросток рассказал стражам порядка, что совершить преступление его убедил гражданин Украины – некий Ярослав –, с которым школьник общался в сети. Дома у него нашли пневматическую винтовку, а в телефоне – запросы в интернете о том, как переделать ее в боевое оружие.

Сегодняшний конфликт между подростками начался из-за того, что один из них приставал к сестре одноклассницы второго. У спортивной площадки школьник ударил ножом в грудь своего оппонента.

Пострадавшему оказали медпомощь. Сотрудники полиции и прокуратуры начали проверку после случившегося.