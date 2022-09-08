Полицейские начали проверку после того, школьник в Казани ранил ровесника в грудь ножом

В отдел полиции «Дербышки» поступило сообщение о том, что в одной из школ города ученик ранил другого в грудь острым предметом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Полицейские выяснили, что между двумя подростками произошел конфликт из-за того, что один приставал к сестре его одноклассницы. Ребята договорились о встрече у спортзала в школе.

«Во время разговора один из них достал из школьного рюкзака предмет, конструктивно похожий на нож, и

нанес два удара в область грудной клетки оппоненту», – пояснили в ведомстве.

Задержанный юноша пояснил полицейским, что нож нашел на спортивной площадке во время занятия спортом.

Пострадавшему школьнику оказана помощь.

По данному факту в отделе полиции «Дербышки» проводится проверка. По полученным телесным повреждениям будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Прокуратура Советского района Казани проводит в школе проверку на предмет соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасности учащихся», – прокомментировал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.