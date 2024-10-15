После морозной ночи в Татарстане ожидается до 12 градусов тепла

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 15 октября, в Татарстане еще сохранится установившаяся под влиянием антициклона холодная и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков при этом не ожидается.

Ветер по-прежнему будет дуть с юго-востока, его сила составит от 4 до 9 м/с. Порывы ветра, в том числе в Казани, усилятся до 14 м/с (по шкале Бофорта ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким).

После морозной ночи (от 0 до -5 градусов, на востоке и юге региона — от -6 до -11 градусов) в дневные часы воздух в Татарстане прогреется до 7–12 градусов тепла (в столице РТ — до +9, +11 градусов).

Ранее синоптики предупредили, что к середине недели атмосферные фронты принесут в Татарстан дождь и мокрый снег.