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Общество 12 октября 2024 09:00

Синоптики рассказали о температурах в Татарстане в ближайшую декаду

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До 20 октября температуры воздуха в Татарстане будут на 3 градуса ниже климатической нормы. Об этом рассказали в Гидрометцентре республике.

Нормой для этого периода считается +5,4 градуса по региону и +5,8 градуса по Казани.

По данным синоптиков, сегодня днем, 12 октября, столбики термометров в Татарстане не поднимутся выше +7 градусов, а в столице — выше +6. Согласно предварительному прогнозу, в начале недели температуры по-прежнему будут очень низкими.

#прогноз погоды #аномальное похолодание
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