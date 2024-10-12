Синоптики рассказали о температурах в Татарстане в ближайшую декаду

До 20 октября температуры воздуха в Татарстане будут на 3 градуса ниже климатической нормы. Об этом рассказали в Гидрометцентре республике.

Нормой для этого периода считается +5,4 градуса по региону и +5,8 градуса по Казани.

По данным синоптиков, сегодня днем, 12 октября, столбики термометров в Татарстане не поднимутся выше +7 градусов, а в столице — выше +6. Согласно предварительному прогнозу, в начале недели температуры по-прежнему будут очень низкими.