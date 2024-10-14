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Новая неделя в Татарстане начнется с 11 градусов тепла и сильного ветра
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Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»
В понедельник, 14 октября, в Татарстане прогнозируется малооблачная погода без осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
Ожидается юго-восточный ветер. Днем местами его порывы могут достигать 13 м/с.
В ночные часы температуры воздуха составят от −2 до −7 градусов, на юге и востоке похолодает до −11 градусов. Днем воздух прогреется до 6-11 градусов со знаком плюс.
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