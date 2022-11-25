После ДТП в Татарстане, в котором погибла медсестра, возбудили уголовное дело

Уголовное дело по статье «Нарушение ПДД» возбудили после смертельного ДТП в Лаишевском районе, в результате которого скончалась 61-летняя медсестра.

По версии следствия, водитель скорой, доставляя шестимесячного ребенка в больницу Нурлата, с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Toyota – водитель легковушки перед началом разворота не пропустил машину медработников.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал об аварии в Лаишевском районе Татарстана, в результате которой скончалась медицинская сестра Нурлатской ЦРБ. Коллеги и пациенты больницы рассказали о том, какой они запомнили ее.