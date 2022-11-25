«Ее жизнь – бесконечная преданность делу»: Минздрав РТ о погибшей в аварии фельдшере

От травм, полученных в аварии на трассе в Татарстане, скончалась медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации Нурлатской ЦРБ Роза Трифонова. «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава республики рассказали о том, какой коллеги и пациенты запомнили ее.

Роза Арсентьевна пришла в медицину в 1979 году после окончания Казанского медицинского училища.

«Вся ее жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Являлась образцом высочайшего профессионализма, милосердия и мудрости», – рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Фельдшер была очень уважаема коллегами и пациентами.

В Нурлатской больнице уверены, что светлая память об энергичном и жизнерадостном человеке навсегда останется в сердцах коллег и пациентов.

Минздрав Татарстана выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Розы Трифоновой.