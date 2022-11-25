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Ру Тат
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Происшествия
25 ноября 2022  11:47
Павел Климчак

Фельдшер, пострадавшая в аварии скорой и легковушки в РТ, скончалась от травм в больнице

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Пострадавших в сегодняшнем ДТП со скорой и легковушкой доставили в Лаишевскую ЦРБ. Как стало известно «Татар-информу», фельдшер от полученных в аварии травм скончалась в больнице.

Медики также осматривают ребенка из скорой, а также водителя машины медслужбы и врача. Предварительно, ребенок не пострадал, а у остальных двоих нет серьезных травм.

Ранее «Татар-информ» сообщал о столкновении легковушки и скорой помощи на трассе в Лаишевском районе республики.

#ДТП с погибшими
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