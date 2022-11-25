В Лаишевском районе столкнулись легковушка и скорая, есть пострадавшие

Сегодня в районе половины одиннадцатого в Лаишевском районе произошло ДТП: на дороге Р-239, около заправки рядом с поворотом на Лаишево, столкнулись Toyota и карета скорой помощи.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего, в аварии пострадали два человека в легковушке и фельдшер из скорой. В самой машине медпомощи находились мать с ребенком, в настоящее время выясняется, получили ли они какие-то травмы.

Фото: очевидцы

«После ДТП организована процессуальная проверка, которую контролирует районная прокуратура. На место происшествия выехала представитель прокуратуры Лаишевского района Миляуша Васильева», – сообщил агентству старщий помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: очевидцы

Как стало известно «Татар-информу», фельдшер скончалась от полученных травм в Лаишевской ЦРБ.