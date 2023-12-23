После ЧП с газом в Осиново Минниханов поручил усилить разъяснительную работу с населением

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства республики поручил усилить разъяснительную работу среди населения относительно недопустимости небрежного обращения с газовым оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Двадцать первого декабря в Осиново Зеленодольского района в двухэтажном жилом доме произошел хлопок газа. Один из пострадавших в тяжелом состоянии доставлен в РКБ», — напомнил руководитель республики.

«Газовым и жилищным службам следует проводить проверки подключений абонентов к сетям, систем вентиляции. Органам власти на местах следует обеспечить контроль за исполнением работ. К сожалению, часто причиной таких трагедий становится человеческий фактор», — констатировал Рустам Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана поручил усилить требования к ответственным за уборку снега с крыш.

Подробнее об инциденте в селе Осиново читайте в материале «Татар-информа» «Думала, снег с крыши упал, смотрю в окно — полдома нет»: о причинах ЧП с газом в Осиново.