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После ЧП с газом в Осиново Минниханов поручил усилить разъяснительную работу с населением
Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства республики поручил усилить разъяснительную работу среди населения относительно недопустимости небрежного обращения с газовым оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
«Двадцать первого декабря в Осиново Зеленодольского района в двухэтажном жилом доме произошел хлопок газа. Один из пострадавших в тяжелом состоянии доставлен в РКБ», — напомнил руководитель республики.
«Газовым и жилищным службам следует проводить проверки подключений абонентов к сетям, систем вентиляции. Органам власти на местах следует обеспечить контроль за исполнением работ. К сожалению, часто причиной таких трагедий становится человеческий фактор», — констатировал Рустам Минниханов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана поручил усилить требования к ответственным за уборку снега с крыш.
Подробнее об инциденте в селе Осиново читайте в материале «Татар-информа» «Думала, снег с крыши упал, смотрю в окно — полдома нет»: о причинах ЧП с газом в Осиново.
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